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Платил ли Трамп модели Playboy? Адвокат записал разговор

ФБР нашла у бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна аудиозапись их разговора о выплатах модели Playboy Карен Макдугал, которая утверждала, что у нее была интимная связь с Трампом.

Разговор произошел в 2016 году, за два месяца до выборов президента США, сообщает The New York Times, передает Медуза.

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Нынешний адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил, что запись была сделана без ведома будущего президента и не содержит ничего плохого для него. Обсуждаемые выплаты так и не были сделаны, сказал он.

Напомним,  актриса и бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал подала иск в суд с требованием разорвать молчание и разрешить ей рассказать об отношениях с президентом США Дональдом Трампом.

Фото: karenmcdougal

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