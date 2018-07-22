Экс-глава ЦРУ: РФ нам не друг, Трамп должен обнародовать содержание беседы с Путиным

Президент США Дональд Трамп обязан раскрыть содержание личных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита в Хельсинки.

Об этом заявил в интервью Fox News экс-директор ЦРУ Леон Панетта.

– Президент США впервые встречается с российским лидером Владимиром Путиным, а Россия не является нашим другом. Если у них произошла такого рода встреча, то я считаю, что президент обязан рассказать американскому народу о том, что обсуждалось на ней, – сказал Панетта.

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Ранее СМИ писали о том, что перед встречей с Путиным, Трампу предоставили около 100 страниц материалов о жесткой позиции в отношении России, однако президент США решил действовать на свое усмотрение.

Более того, после встречи Дональд Трамп пригласил Путина в Вашингтон осенью.

Также СМИ сообщали о том, что на встрече Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе под международным патронажем.

Однако в Вашингтоне заявили, что не рассматривают вопрос о поддержке проведения референдума на востоке Украины.

Фото: Jasper Juinen/Getty Images