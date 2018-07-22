Израильская авиация нанесла удар по Сирии – СМИ

Авиация Израиля нанесла удар по одному из военных объектов в Сирии.

В сирийской провинции Хама авиация Израиля нанесла удар по одному из военных объектов, сообщает агентство SANA.

– В провинции Хама в районе Масьяф одна из позиций Сирийской армии подверглась израильской воздушной агрессии, нацеленной на то, чтобы отвлечь внимание от поражений вооруженных террористических группировок в провинциях Дараа и Кунейтра, – говорится в сообщении.

Жертв в результате атаки нет, военному объекту был нанесен ущерб.

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К слову, Сирия заявила о признании и установлении дипломатических отношений с непризнанными Южной Осетией и Абхазией.