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Великобритания может отказаться от платежей за Brexit

Великобритания может отказаться от выплаты Евросоюзу платежей, связанных с выходом из ЕС.

Brexit

Великобритания может отказаться выплачивать Евросоюзу платежи, связанные с Brexit, если на переговорах не удастся достичь взаимоприемлемого торгового соглашения, сказал британский министр по делам Brexit Доминик Рааб, передает Радио Свобода.

Он считает, что отсутствие договоренностей должен предусматривать и отсутствие обязательств.

– Нельзя, чтобы одна сторона выполняла условия, а другая этого не делала, – заявил Рааб.

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Ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявляла, что Лондон не против оплатить расходы, связанные с выходом из ЕС, которые оценивают примерно в $50 млн.

К слову, крупнейший спонсор выхода Великобритании из ЕС (Brexit), миллионер Аррон Бэнкс не менее 11 раз встречался с послом России Александром Яковенко.

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