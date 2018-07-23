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Американские сенаторы призывают ввести новые санкции против РФ

В Сенате США заявили, что страна должна подготовить новые санкции против Российской Федерации.

Санкції США проти Росії

Несколько сенаторов-республиканцев США заявили, что страна должна оперативно подготовить новые санкции против России, чтобы предотвратить ее вмешательство в американские выборы, сообщает Reuters.

По словам сенатора Линдси Грэм, санкции должны согласовать до следующей встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

– Нужно сотрудничать с Конгрессом над выработкой новых санкций, потому что Путин не понимает. Нам нужны новые, более строгие санкции, которые висели бы над его головой, а потом встречайтесь с ним, – заявил Грэм.

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А сенатор Марко Рубио хочет, чтобы было проведено голосование за законопроект DETER, которым предлагается ввести новые санкции, если будет подтверждено вмешательство России в американские выборы.

– На мой взгляд, бесспорно, что они вмешивались и будут вмешиваться в выборы в будущем, – говорит Рубио.

К слову, в Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Северного потока-2, которые позволят странам НАТО избежать политических манипуляций со стороны России.

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