Американские сенаторы призывают ввести новые санкции против РФ

В Сенате США заявили, что страна должна подготовить новые санкции против Российской Федерации.
Несколько сенаторов-республиканцев США заявили, что страна должна оперативно подготовить новые санкции против России, чтобы предотвратить ее вмешательство в американские выборы, сообщает Reuters.
По словам сенатора Линдси Грэм, санкции должны согласовать до следующей встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
– Нужно сотрудничать с Конгрессом над выработкой новых санкций, потому что Путин не понимает. Нам нужны новые, более строгие санкции, которые висели бы над его головой, а потом встречайтесь с ним, – заявил Грэм.
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А сенатор Марко Рубио хочет, чтобы было проведено голосование за законопроект DETER, которым предлагается ввести новые санкции, если будет подтверждено вмешательство России в американские выборы.
– На мой взгляд, бесспорно, что они вмешивались и будут вмешиваться в выборы в будущем, – говорит Рубио.
К слову, в Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Северного потока-2, которые позволят странам НАТО избежать политических манипуляций со стороны России.