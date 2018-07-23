Встреча в Хельсинки: почему Путин вернулся на коне, а Трампу пришлось оправдываться

Началось все в лучших традициях Трампа и Путина. ВВП, как всегда, опоздал. На этот раз на 40 минут. Но Дональд приехал еще на 20 минут позже.

Финская столица встретила президентов беспрецедентными мерами безопасности. И колючими намеками. Обращение “Господин президент, поздравляем на земле свободной прессы” очевидно было адресовано Путину.

Лидеры прибывали к президентскому дворцу в Хельсинки. Путин впервые в заграничных вояжах взял с собой новое представительное авто “Кортеж”. Трамп, известный своими показательно сильными рукопожатиями с Путиным вел себя нежно. Между тем ВВП проявил неуверенность.

Далее переговоры тет-а-тет, которые продолжались не более 2-х часов, вместо запланированных полутора. На повестке дня Сирия, Иран, Северный поток-2, Украина, ядерное оружие, обвинения России относительно вмешательства в американские выборы.

Но самое интересное произошло на итоговой пресс-конференции. Началась она со скандала. Охрана заломила руки и вывела американского журналиста, который держал лист с надписью “Соглашение о запрещении ядерного оружия”.

Очевидно, это был камень в огород Трампа. Намек на недавний выход США из общего плана ядерной программы Ирана. Физиогномист заметил, что в отличие от вступительного слова на пресс-конференции Путин, вел себя значительно увереннее.

Неужели во время переговоров тет-а-тет КГБист обыграл опытного бизнесмена? На публике Путин демонстративно перебросил мяч на американский сторону. Одним из самых интересных моментов пресс-конференции стала красноречивая оговорка Путина по поводу Крыма.

Вам не послышалось, он сказал: “Мы провели референдум”. На территории другого государства, между прочим. В Кремле тоже не обошли вниманием эту вопиющую оговорку и убрали из стенограммы слово “мы”.

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Вообще получилось, что Украина комментировал только Путин. Шокировал и Вашингтон и Брюссель и Киев заявлением о новых идеях по поводу Донбасса. Расшифровали эти новые идеи источники известного издания Блумберг. Путин вроде бы предложил Трампу провести на Донбассе референдум. Под наблюдением ОБСЕ и других международных структур.

Но вряд ли Запад на это согласится. Трамп молча проглотил заявления Путина и о Крыме и о Донбассе. Не отреагировал и на воинственный пассаж российского президента, что вступление Украины и Грузии в НАТО Кремль рассматривать как прямую угрозу своей нацбезопасности.

На этой встрече сам вопрос о возможном вмешательстве россиян в выборах стало для Трампа фатальным. Чтобы понять всю картину, вернемся на неделю назад. Это заместитель генпрокурора США Род Розенштейн. За несколько дней до встречи Трампа с Путиным он официально выдвигает обвинения россиянам.

То есть за неделю до встречи с ВВП правоохранительные структуры США оказывают Трампу информацию о 12 офицеров ГРУ, которые, согласно с доводами американской разведки, вмешивались в выборы. И вот что отвечает Дональд на пресс-конференции.

Американский политический истеблишмент просто взорвался после этих слов. Причем как демократический так и республиканский. Политики назвали Трампа предателем, а его выступление позорным. Дело не только в том, что комментарии Трампа дураки. Он полностью в кармане Путина.

Популярный журнал Тайм вышел из показательной обложкой. Трамп с чертами лица Путина. Такого количества карикатур и фотожаб на Трампа не было со времени его первых странных заявлений на посту президента. Вот, например, Джордж Буш заявляет: “Я говорил с Бен Ладеном, он сказал, что это не он”.

Резким комментарием отметился и Терминатор, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Гневное письмо Трампу и Путину написал австралиец, который потерял во время трагедии рейса МН -17 троих детей. В эти дни как раз исполнилось 4 года с момента сбивания самолета российским Буком.

Конечно после такой реакции политиков, разведки, журналистов и электората Трамп просто вынужден был оправдываться. Политологи из Вашингтона говорят, что Конгресс не на шутку встревожила поведение Трампа в Хельсинки.

И несмотря на то что, скажем, курс в вопросе санкций или стратегической политики в отношении России Президент США единолично не решает, конгрессмены задумались о том, как еще больше законодательно закрепить антироссийский вектор.

Эксперты говорят, что в США в отличие от России есть бесконечный инструментарий давления на Кремль, но Трамп при встрече с ним так и не воспользовался. И здесь снова невольно появляются подозрения о возможном компромат на Трампа, которым обладают русские.

Его могли собрать во время визита Дональда в Россию еще в качестве бизнесмена. Как бы там ни было, но вряд ли личные дружеские отношения Трампа и Путина превратятся в дружбу России и США. Ведь поле, где межгосударственные интересы совпадают, остается слишком узким. А мяч на поле только один.

К слову, Факты писали, в чем был успех встречи Трампа и Путина – объяснение Госдепа.