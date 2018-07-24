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КНДР начала демонтаж объектов ракетного комплекса

Северная Корея начала демонтаж объектов на полигоне Сохэ.

КНДР

Северная Корея начала демонтаж ключевых объектов на полигоне Сохэ, который использовался для испытаний ракетных двигателей, сообщает Reuters.

– Поскольку считается, что эти объекты играют важную роль в разработке технологий для программы межконтинентальных баллистических ракет Севера, эти усилия представляют собой значительную меру укрепления доверия со стороны Северной Кореи, – говорится в сообщении.

В частности, осуществляется демонтаж здания, которое использовали для сборки ракет-носителей, и площадки для проведения испытания баллистических ракет.

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К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР больше не представляет ядерной угрозы.

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