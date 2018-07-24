Летающие такси и истребители будущего – авиановинки 2018

Полеты – это наиболее зрелищная часть авиашоу. Пилоты демонстрируют максимальные возможности самолетов. В обычных аэропортах такого не увидишь, и именно поэтому сюда на Фарнборо приезжают авиалюбители со всего мира.
Наибольший восторг у зрителей вызывают полеты военной авиации – бомбардировщиков и истребителей.
В этом году на Фарнборо Украина представляет Ан-178. Это обновленный транспортный самолет, который уже поразил требовательную британскую публику.
В этом году основное внимание на Фарнборо приковано к новинкам военной техники.
Нынешняя премьера – это презентация макета истребителя нового поколения. В разработку планируется вложить более 2 миллиардов британских фунтов.
Самолет будет оснащен новейшими технологиями: пилотирования и вооружения, которые пока держатся в тайне.
Новинками удивляют не только военные, но и разработчики гражданской авиации. Показали летающий автомобиль.
Авто-самолет нидерландских разработчиков оснащен тремя двигателями, которые позволяют быстро вертикально подниматься в воздух и разгоняться до 300 километров.
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Еще одна новинка, представленная на Фарнборо – электротакси с вертикальным взлетом.
Беспилотники, летающие-автомобили, истребители нового поколения и пассажирские самолеты, которые без дозаправки могут перевезти людей в любую точку земного шара – это уже не будущее, а настоящее.
К слову, на авиасалоне в Фарнборо не только продают самолеты. Сюда приезжают и себя показать и на других посмотреть. Ведь именно здесь можно увидеть воплощенные в реальность идеи писателей фантастов.