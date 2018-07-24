Новый удар по олигархам Путина: в США представят усиленные санкции

Влиятельные сенаторы заявляют, что дополнительные санкции обеспечат максимальное давление на Кремль.

Влиятельные сенаторы из Республиканской и Демократической партий Линдси Грэм и Боб Менендес объявили, что в скором времени представят законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России.

– Мы передадим на рассмотрение законопроект в ближайшие дни. Это позволит гарантировать введение обязательных санкций в рамках CAATSA (закона “О противодействии противникам Америки путем санкций”, Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act).

Также это позволит ввести дополнительные санкции, чтобы обеспечить максимальное давление на Кремль и его кампанию против нашей демократии и против миропорядка, основанного на правилах, – отмечается в заявлении сенаторов, опубликованном на сайте сенатского комитета по иностранным делам, пишет Интерфакс-Украина.

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В заявлении отмечается, что предлагаемые ограничительные меры коснутся сфер энергетики, финансов, а также – российского госдолга.

Законопроект, по словам авторов, усилит санкции в отношении “российских олигархов и компаний с участием госкапитала”.

К слову, в Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Северного потока-2.