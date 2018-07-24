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Российские хакеры из Energetic Bear взломали энергокомпании США – WSJ

В 2017 году российские хакеры провели масштабную атаку на американские энергетические компании.

Хакер

В 2017 году российские хакеры провели масштабный взлом сетей электроэнергетических компаний США, во время которых они могли вызвать отключение электроэнергии, пишет The Wall Street Journal.

По данным министерства национальной безопасности США, к атаке причастны хакеры, работающие на РФ из группы под названием Energetic Bear.

Им удалось взломать сети малых коммунальных предприятий, а затем проникнуть в сети поставщиков, которые в свою очередь работают с крупными компаниями. Хакеры дошли до момента, когда могли включать и выключать электричество.

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По данным министерства, в 2017 году жертвами атаки стали сотни компаний.

К слову, российские хакеры пытаются заразить украинские компании вредоносными программами, чтобы создать так называемые “backdoors” для масштабного удара.

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