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Трамп обещает ввести пошлины на авто из Европы и назвал условие

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на европейские автомобили.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на произведенные в Европе авто, если переговоры с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером не будут успешными, сообщает Lenta.ru.

– Евросоюз занимает очень жесткую позицию по отношению к Соединенным Штатам. Они приедут ко мне в среду, и мы посмотрим, сможем ли мы урегулировать это. В противном случае нам придется что-то делать с миллионами их автомобилей, которые они посылают сюда каждый год. Но, может быть, мы что-нибудь придумаем, – сказал Трамп.

Он также раскритиковал политику своих предшественников и назвал их приверженность принципам свободного рынка стремлением к “глупой торговле”.

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К слову, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что пошлины и тарифы, которые вводят США по инициативе президента Дональда Трампа, могут сказаться на развитии мировой экономики.

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