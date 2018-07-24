Встреча Меркель и Лаврова: коснулись темы Донбасса

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов обсудили ситуацию на востоке Украины.

Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря федерального правительства Ульрике Деммер, размещенном на сайте правительства ФРГ, передает УНИАН.

В частности, Меркель сегодня в Берлине вместе с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом встретилась с Лавровым и Герасимовым.

– Разговор сосредоточен на ситуации на Среднем Востоке, особенно в Сирии. Конфликт на востоке Украины также обсуждался, – говорится в сообщении.

Эта встреча была согласована на прошлой неделе Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.

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