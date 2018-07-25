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Белый дом засекретил телефонные разговоры Трампа с мировыми лидерами

Белый дом решил приостановить практику обнародования информации о телефонных разговорах президента США Дональда Трампа с другими мировыми лидерами.

Белый дом не публикует информацию о разговорах Трампа с середины июня, когда президент США звонил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чтобы поздравить с победой на выборах, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Будет ли приостановление обнародования телефонных звонков временным или станет постоянным, пока неизвестно.

За последние две недели у Трампа было по крайней мере два телефонных разговора, в частности, с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Белый дом подтвердил, что звонки были, но отказался подробно рассказать, о чем шла речь во время разговоров.

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Официальные описания звонков президента США с иностранными лидерами называются readouts. С помощью них можно своеобразно характеризовать дипломатию, которая проводится на высшем уровне между странами.

Обычно сообщение о телефонных звонках предоставляют мало подробностей, но служат единственным официальным отчетом Белого дома о беседах Трампа с другими мировыми лидерами.

CNN отмечает, что отказавшись от публикации информации о звонках Трампа, США теряет важный рычаг давления в международной дипломатии.

Тем временем спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер утверждает, что Украина ничего не потеряла от встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

Фото: Dreamstine

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