Трамп отложил следующие переговоры с Путиным

Следующие переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным не состоятся в 2018 году.

Переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в 2018 году не будет из-расследования специального прокурора Роберта Мюллера касательно возможного сговора штаба Трампа с Россией, сообщает Associated Press.

– Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должен состояться после завершения охоты на ведьм, – заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

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К слову, специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что Украина ничего не потеряла от встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.