PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Трамп отложил следующие переговоры с Путиным/

Трамп отложил следующие переговоры с Путиным

Следующие переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным не состоятся в 2018 году.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в 2018 году не будет из-расследования специального прокурора Роберта Мюллера касательно возможного сговора штаба Трампа с Россией, сообщает Associated Press.

– Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должен состояться после завершения охоты на ведьм, – заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Читайте: Белый дом засекретил телефонные разговоры Трампа с мировыми лидерами

К слову, специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что Украина ничего не потеряла от встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Твит Трампа за полчаса обрушил рубль
Белый дом засекретил телефонные разговоры Трампа с мировыми лидерами
Волкер о встрече Трампа и Путина: Украина ничего не потеряла
кандидат в президенти України
Выборы президента Украины: выиграть мог бы Кеннеди
Дональд Трамп
Трамп обещает ввести пошлины на авто из Европы и назвал условие
трамп
Трамп набросился на СМИ и заявил, что ни в чем не уступил Путину
Встреча в Хельсинки: почему Путин вернулся на коне, а Трампу пришлось оправдываться
У Путина остался третий и последний сценарий захвата Украины – Пионтковский
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка