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Твит Трампа за полчаса обрушил рубль

Курс рубля упал к доллару и евро на фоне сообщения в Twitter Дональда Трампа с опасениями на счет вмешательства России в новые выборы в США. 

На Московской бирже резко выросли курсы доллара и евро после того, как во вторник, 24 июля, президент США Дональд Трамп написал Twitter об опасности вмешательства России в американские выборы в 2018 году, пишет Сноб.

Первый скачок пришелся примерно на 19.15 по Москве. Стоимость доллара на тот момент равнялась 62,72 рубля, а евро — 73,28 рубля. К 19.30 доллар вырос на 60 копеек и стал стоить 63,32 рубля, евро подорожал почти на 71 копейку — 73,98 рубля. Через 20 минут курс доллара достиг отметки в 63,49 рубля, а евро — в 74,16.

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Трамп написал: – Я очень обеспокоен тем, что Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Потому как ни один другой президент не был столь жесток к России, как я, они будут изо всех сил подталкивать демократов. Они точно не хотят Трампа!

В ноябре 2018 года в США пройдут выборы нижней палаты конгресса, части сенаторов и губернаторов большинства штатов.

Напомним, Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин может быть ответственен за вмешательство в прошедшие американские выборы.

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