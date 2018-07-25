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Потерянные в Афгане: кто и за сколько продает украинских солдат

Среди тех, кто попал в плен или пропал без вести в Афганистане 72 из Украины. Для тех, кто уцелел, единственный шанс выжить – было принять ислам.

Валерий Аблазов начал искать украинцев сразу после развала Советского Союза. Кого забрали домой после долгих переговоров, кого-то просто выкупили.

Но некоторые так и остались в Афганистане. Там они – шурави. Местные так называют всех из бывшего Советского Союза.

Шурави в Афганистане – это давно уже бизнес. Хоть жив, хоть мертвый – это товар.

– Мы знаем, что там останки и кости ваших людей – это стоит столько то. Проводим экспертизу, а потом пытаемся договариваться от 20 и выше. Я о долларах, – говорит Сергей Червонопиский, глава Союза ветеранов Афганистана.

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Переговоры вел и бывший посол Украины в Пакистане. Он даже встречался с фейковым украинцем.

– Он говорит я военнопленный. Он хотел, чтобы ему заплатили. Проверяем – говорит по-русски, разговаривает на украинском. Называет провинции южные, проверяем – в списках нет, – комментирует Владимир Пономаренко, первый посол Украины в Пакистане (1998-2004).

До слова, терористи змінили тактику – і використовують для атак негоду, зокрема грім. Під прикриттям цих звуків може стріляти ворожий снайпер.

 

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