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Потери РФ в Сирии: СБУ опубликовала досье на уничтоженных вагнеровцев

Служба безопасности Украины обнародовала личные данные погибших в Сирии в феврале 2018 военных наемников России.

Руководитель Аппарата главы СБ Украины Игорь Гуськов на брифинге отметил, что российское политическое и военное руководство сознательно скрывает от общества огромные потери наемников в гибридной войне в Украине и Сирии, передает пресс-центр СБУ.

Гуськов отметил, что данные, собранные Службой, находят подтверждение в многочисленных журналистских расследованиях ведущих мировых и отечественных СМИ.

В СБУ напомнили, что в феврале 2018 появилась информация об огромных потерях ПВК Вагнера на территории Сирии во время так называемого “пригожинского наступления” в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

– Служба установила и идентифицировала лица 206 наемников, которые непосредственно принимали участие в этой авантюре, – сообщил Игорь Гуськов.

Росія приховує від суспільства розміри військових втрат у гібридній війні в Україні та Сирії - СБУ_20
Имеющиеся в СБУ документы свидетельствуют, что не менее 80 из них погибли, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.

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– Сегодня мы публикуем первую часть имеющейся и проверенной СБУ информации, а именно персональные данные сорока погибших, тридцати раненых, а также “досье” в отношении иностранных граждан – участников этих событий, – отметил руководитель Аппарата главы СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в феврале 2018 в Сирии уничтожено более 100 наемников ЧВК Вагнер.

 

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