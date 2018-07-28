Откроешь через 20 лет: умирающая журналистка оставила послание 2-летнему сыну

Ведущая новостей на BBC Рейчал Бленд умирает от терминальной стадии рака. Однако она нашла способ воспитать сына.

Журналистка написала мемуары для своего двухлетнего сына Фреда, пишет The Times.

– Я пишу это для него взрослого, чтобы вернуться в его жизнь. Он сейчас не в том возрасте, чтобы запомнить обо мне достаточно, – отметила Рейчал.

Бленд добавила, что хочет через мемуары передать информацию о ней, о ее чувстве юмора.

Читайте: Годовалая девочка впервые начала слышать – трогательное видео

В издании под названием For Fred Бленд дает сыну советы по поиску счастья и построению карьеры. Кроме того, женщина записывала некоторые анекдоты, которые слышала от мужа.

Журналистка работала на BBC больше 15 лет. В ноябре 2016 года у Бленд диагностировали рак молочной железы. В начале 2018-го врачи сказали, что болезнь неизлечима.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как Лука Модрич ответил на трогательное письмо больной фанатки.