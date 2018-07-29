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Экс-руководителя Volkswagen подозревают в неуплате налогов

Бывшего главу компании Volkswagen Мартина Винтеркорна подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Volkswagen

Мартина Винтеркорна, который ранее руководил компанией Volkswagen, подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщает Deutsche Welle.

В 2016-2017 годах Винтеркорн перевел на счет своего налогового консультанта около 1 млн евро и 10 млн евро – на счет в швейцарском банке.

Адвокат Феликс Дьор отверг все обвинения в адрес экс-главы Volkswagen.

– Это личное дело, как он управляет своими активами, – сказал он.

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К слову, благодаря слаженной и эффективной работе Службы безопасности Украины, за последние 3,5 года в Украине были приговорены к лишению свободы 892 коррупционера.

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