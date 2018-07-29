Экс-руководителя Volkswagen подозревают в неуплате налогов

Бывшего главу компании Volkswagen Мартина Винтеркорна подозревают в уклонении от уплаты налогов.
Мартина Винтеркорна, который ранее руководил компанией Volkswagen, подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщает Deutsche Welle.
В 2016-2017 годах Винтеркорн перевел на счет своего налогового консультанта около 1 млн евро и 10 млн евро – на счет в швейцарском банке.
Адвокат Феликс Дьор отверг все обвинения в адрес экс-главы Volkswagen.
– Это личное дело, как он управляет своими активами, – сказал он.
Читайте: СБУ обвинили в масштабных хищениях во время обысков
К слову, благодаря слаженной и эффективной работе Службы безопасности Украины, за последние 3,5 года в Украине были приговорены к лишению свободы 892 коррупционера.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+