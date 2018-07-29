Отравлением Скрипалей занимались две группы из РФ – СМИ

За покушением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могут стоять две группы из РФ.

Британская полиция считает, что за покушением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могут стоять две российские группы, сообщает The Mirror, ссылаясь на свои источники в следственных органах.

По информации издания, одна группа доставила нервно-паралитическое вещество Новичок в Великобританию, а другая отравила Скрипалей.

Следователи пришли к выводу, что обнаруженный ранее флакон, замаскированный под духи, не может быть той емкостью, в которой находилось вещество. Кроме того, такой флакон можно купить только в России.

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Правоохранители опасаются того, что емкость с Новичком может все еще находиться в Великобритании.

К слову, британские правоохранители вычислили вероятных исполнителей покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.