Сторонники Трампа выбрали бы Путина президентом США – Рейган

Сын экс-президента США Рональда Рейгана Рон уверен, что сторонники Дональда Трампа смогли бы выбрать Владимира Путина президентом Соединенных Штатов.

– Если вы посмотрите на результаты опросов, популярность Путина идет наверх. Я клянусь, если оставить только сторонников Трампа, то они выберут Путина президентом США. И я не шучу, – заявил Рон Рейган в эфире телеканала MSNBC.

Он добавил, что Трамп и его сторонники идут вместе во всем.

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– Если он любит Путина, то и они тоже станут любить Путина, — отметил Рейган.

Рональд Рейган – 40-й президент США, который был избран на два срока с 1981 по 1989 года. Скончался 5 июня 2004 года. Рейган, так же как и Трамп, был республиканцем.

Ранее Факты ICTV писали, что следующие переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным не состоятся в 2018 году.

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