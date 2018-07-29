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Еще в царские времена: в России приняли новый документ по Крыму

В России Совет Федерации принял дату 19 апреля – Днем принятия Крыма в состав Российской империи.

– В названии памятной даты отражены настоящие геополитические события, послужившие основанием для издания 19 (8) апреля 1783 Высокого манифеста Великой императрицы Екатерины II о принятии Крымского полуострова, острова Тамани и всей Кубанской стороны под державу Российскую, – сообщается на сайте Совета Федерации.

Российские власти таким образом якобы “подтвердили”, что Крым “непрерывно находился в составе Российского государства”.

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Как отмечает Интерфакс, в пояснительной записке документа также указывается, что в нем никак не упоминается о присоединении или иной форме авторитарного или силового воздействия на вхождение Крыма в состав РФ.

Ранее Факты ICTV писали, что Государственный департамент США принял Крымскую декларацию и закрепил политику непризнания аннексии полуострова Россией.

Фото: dreamstime

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