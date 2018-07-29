Шварценеггер на своем танке раздавил 9-метровый лимузин

Шварценеггер на личном 46-тонном танке M47 Patton II раздавил 9-метровый лимузин Lincoln TownCar.

Видео опубликовал телеканал CNBS на своем YouTube-канале.

Ролик снято для программы Make It. Актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер уничтожает лимузин при помощи своего личного танка M47 Patton II.

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Как рассказал актер, эти танки производились в 1950-х годах в США для использования в ходе Корейской войны (1950-1953), однако в дальнейшем поставлялись на экспорт во многие страны, в том числе в Австрию. По словам Шварценеггера, именно таким танком он управлял во время службы в австрийской армии.

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Фото: Скриншот из видео

Видео: CNBC Make It.