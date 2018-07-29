Трамп готов прекратить работу правительства – причина

Президент США Дональд Трамп выразил готовность к прекращению работы федерального правительства.

– Я буду готов к шатдауну правительства, если демократы не дадут нам голосов за безопасность границ, включая и Стену! Необходимо избавиться от лотереи, системы ловить и отпускать и, наконец, перейти к системе иммиграции на основе качества! Нам нужны хорошие люди, приезжающию в нашу страну!, – написал Трамп в Twitter.

Более жесткая миграционная политика была одним из предвыборных лозунгов Трампа.

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Через 5 дней после инаугурации, Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, но Конгресс до сих пор не выделил необходимые деньги. В 2017 году в США на границе с Мексикой начали строить прототипы стен.

Ранее Факты ICTV писали, что курс рубля упал к доллару и евро на фоне сообщения в Twitter Дональда Трампа с опасениями на счет вмешательства России в новые выборы в США.

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