В аэропорту Мюнхена отменили 330 рейсов – причина

В аэропорту Мюнхена отменили более 330 рейсов из-за того, что в зону безопасности бесконтрольно проникла женщина.
Более 700 пассажирам пришлось ночевать в аэропорту Мюнхена, сообщает информагентство dpa, передает DW.
Представитель аэропорта Мюнхена сообщил, что отмены и задержки рейсов коснулись более 32 тысяч пассажиров.
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Вчера полиция получила сообщение о том, что в зону безопасности второго терминала попала женщина, не пройдя контроль. Из-за этого терминал закрыли, а почти 200 субботних рейсов отменили и задержали еще 60.
По данным федеральной полиции, указанную женщину нашли и идентифицировали.
Ранее Факты ICTV писали, что в городе Хургада (Египет) застряли более 200 украинских туристов.
Фото: dreamstime
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