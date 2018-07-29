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В аэропорту Мюнхена отменили 330 рейсов – причина

В аэропорту Мюнхена отменили более 330 рейсов из-за того, что в зону безопасности бесконтрольно проникла женщина.

Более 700 пассажирам пришлось ночевать в аэропорту Мюнхена, сообщает информагентство dpa, передает DW.

Представитель аэропорта Мюнхена сообщил, что отмены и задержки рейсов коснулись более 32 тысяч пассажиров.

Читайте:  В Украине появился еще один международный аэропорт

Вчера полиция получила сообщение о том, что в зону безопасности второго терминала попала женщина, не пройдя контроль. Из-за этого терминал закрыли, а почти 200 субботних рейсов отменили и задержали еще 60.

По данным федеральной полиции, указанную женщину нашли и идентифицировали.

Ранее Факты ICTV писали, что в городе Хургада (Египет) застряли более 200 украинских туристов.

Фото: dreamstime

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