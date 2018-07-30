PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Хакеры из РФ атаковали лабораторию, которая анализировала Новичок/

Хакеры из РФ атаковали лабораторию, которая анализировала Новичок

Швейцарская лаборатория Spiez, которая специализируется на предотвращении химических, биологических и ядерных угроз, вероятно, была атакована российскими хакерами.

Лаборатория привлекалась к экспертизе нервно-паралитического вещества, которое было использовано для отравления Скрипалей, сообщает швейцарское издание Blick.

Хакеры из группы Sandworm, связанной с российским правительством, представлялись членами организационного комитета лаборатории и распространили документ с инструкциями о предстоящей конференции по химическому оружию, запланированной на сентябрь.

Документ в формате Word содержал не только информацию о конференции. В файл была установлена ​​вредоносная программа.

Киберпреступники использовали поддельный адрес электронной почты и нацеливались на экспертов по химическому оружию, приглашенных на конференцию.

Кто-то действовал от имени лаборатории. Мы немедленно проинформировали участников конференции, что документ не наш, и указали на опасность, – сказал Курт Мюнгер из Федерального управления гражданской защиты.

По его словам, взлом вызвал ограниченный вред.

– Сама лаборатория не зарегистрировала никакого оттока данных, – подтвердил Мюнгер.

Ранее Факты  ICTV писали, что британские правоохранители вычислили вероятных исполнителей покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Фото: dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Еще в царские времена: в России приняли новый документ по Крыму
Провокации в Азовском море – РФ изменила тактику
нашествие 2018
Макаревич, Пошлая Молли: музыканты бойкотируют Нашествие из-за Минобороны РФ
ВМФ України
Украинский морской флот: новые катера, но меньше личного состава
Не дамо свій край нікому! Усик вышел на взвешивание под песню Браття
Вашингтон не поддержит проведение референдума на Донбассе
Москалькова поговорила с Сенцовым и показала фото
Facebook
Facebook имеет доказательства вмешательства России в выборы в США – Цукерберг
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка