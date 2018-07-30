Хакеры из РФ атаковали лабораторию, которая анализировала Новичок

Швейцарская лаборатория Spiez, которая специализируется на предотвращении химических, биологических и ядерных угроз, вероятно, была атакована российскими хакерами.

Лаборатория привлекалась к экспертизе нервно-паралитического вещества, которое было использовано для отравления Скрипалей, сообщает швейцарское издание Blick.

Хакеры из группы Sandworm, связанной с российским правительством, представлялись членами организационного комитета лаборатории и распространили документ с инструкциями о предстоящей конференции по химическому оружию, запланированной на сентябрь.

Документ в формате Word содержал не только информацию о конференции. В файл была установлена ​​вредоносная программа.

Киберпреступники использовали поддельный адрес электронной почты и нацеливались на экспертов по химическому оружию, приглашенных на конференцию.

Кто-то действовал от имени лаборатории. Мы немедленно проинформировали участников конференции, что документ не наш, и указали на опасность, – сказал Курт Мюнгер из Федерального управления гражданской защиты.

По его словам, взлом вызвал ограниченный вред.

– Сама лаборатория не зарегистрировала никакого оттока данных, – подтвердил Мюнгер.

Ранее Факты ICTV писали, что британские правоохранители вычислили вероятных исполнителей покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Фото: dreamstime