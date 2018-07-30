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Латвийский депутат предложил разделить Россию

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс считает, что для восстановления мира Россию нужно поделить на части по этническому составу.

ЄС Росія

Так политик в Twitter прокомментировал пост, посвященный писателю Владимиру Войновичу, который написал альтернативный вариант гимна Советского Союза.

– Только когда Россия поделится на более мелкие страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, и в Европе наступит мир на долгие годы, – написал он.

Читайте: Распад России и много крови через два года – прогноз Сотника

К слову, писатель Владимир Войнович умер 28 июля на 86-м году жизни.

Фото: dreamstime

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