Таинственное исчезновение МН370: что известно через 4 года

Следователям не удалось установить причину исчезновения в марте 2014 года самолета рейса малайзийских авиалиний MH370, который направлялся из Куала-Лумпура в Пекин с 239 пассажирами на борту.

В отчете на 1500 страниц говорится, что следствие зашло в тупик, пишет The Guardian.

При этом команда из 19 следователей не исключает незаконное вмешательство третьей стороны.

Они также подтвердили, что Боинг-777 был умышленно отклонен от курса и пролетел еще более 7 часов после прерывания связи с ним.

Следователи говорят, что установить причину исчезновения самолета будет возможно только в случае обнаружения его обломков.

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Напомним, Боинг-777 со 239 пассажирами и членами экипажа исчез 8 марта 2014 года. По предварительным данным, он упал в Индийском океане. Следов самолета не нашли во время масштабных поисков, которые проводились на площади 120 тыс. кв. км. Малайзия, Китай и Австралия остановили поиски самолета в январе 2017 года.

К слову, недавно в ЮАР потерпел крушения самолет. Один из пассажир обнародовал видео, которое он снял во время авиакатастрофы.

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