PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Таинственное исчезновение МН370: что известно через 4 года/

Таинственное исчезновение МН370: что известно через 4 года

Следователям не удалось установить причину исчезновения в марте 2014 года самолета рейса малайзийских авиалиний MH370, который направлялся из Куала-Лумпура в Пекин с 239 пассажирами на борту.

Літак

В отчете на 1500 страниц говорится, что следствие зашло в тупик, пишет The Guardian.

При этом команда из 19 следователей не исключает незаконное вмешательство третьей стороны.

Они также подтвердили, что Боинг-777 был умышленно отклонен от курса и пролетел еще более 7 часов после прерывания связи с ним.

Следователи говорят, что установить причину исчезновения самолета будет возможно только в случае обнаружения его обломков.

Читайте: В США в воздухе столкнулись два самолета

Напомним, Боинг-777 со 239 пассажирами и членами экипажа исчез 8 марта 2014 года. По предварительным данным, он упал в Индийском океане. Следов самолета не нашли во время масштабных поисков, которые проводились на площади 120 тыс. кв. км. Малайзия, Китай и Австралия остановили поиски самолета в январе 2017 года.

К слову, недавно в ЮАР потерпел крушения самолет. Один из пассажир обнародовал видео, которое он снял во время авиакатастрофы.

Фото: dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

В Альпах самолет врезался в гору, есть жертвы
Літак Мрія
Мрия завершила рекордный проект в Южной Америке
Возле посольства США в Китае женщина пыталась сжечь себя
вакцины
В Китае дефектными оказались сотни тысяч вакцин для детей
Літак
SkyUp снова отменила 8 рейсов – направления
ВМФ України
Украинский морской флот: новые катера, но меньше личного состава
Ученые назвали продукт, который снижает смертность от всех причин
Нечеловеческие условия и насилие: украинок вербовали в рабство в Китай
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка