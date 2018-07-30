В США объявили о перезагрузке санкций против РФ

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм считает, что США должны ввести новые санкции против России.

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что санкции, которые США ввели против России, не работают, поэтому сейчас в Сенате разрабатывают новый законопроект об ограничительных мерах.

В интервью телеканалу Fox News политик заявил, что “на 100%” хотел бы увидеть новые санкции против РФ.

В то же время Грэм отметил, что президент США Дональд Трамп занял более жесткую позицию в отношении России в отличие от своего предшественника Барака Обамы.

При этом сенатор считает, что действующие санкции не работают, потому что Россия “все еще пытается вмешаться в наши выборы”.

По его словам, Трамп уже встретился с Советом национальной безопасности и требовал укрепить избирательную инфраструктуру от действий России и других стран.

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Также сенатор рассказал, что в работе над законопроектом о новых санкциях против РФ будет участвовать госсекретарь США Майк Помпео.

К слову, ранее сенаторы объявили, что вскоре представят законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России.