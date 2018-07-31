Лукашенко не появляется на публике: СМИ говорят о госпитализации

Президент Беларуси Александр Лукашенко перестал появляться на публике. В СМИ появилась информации об инсульте.
Об этом пишет издание Радыё Свабода.
64-летний Лукашенко почти полностью пропал из телевизионных эфиров. Глава государства не появлялся на людях с 28 июля.
Одновременно с исчезновением Лукашенко появились слухи о его инсульте. Первым об этом сообщил Telegram-канал Незигарь.
– Известно, что у Лукашенко ІІІ степень диабета. Между тем, в Минске говорят, что у Лукашенко случился ишемический инсульт в бассейне средней мозговой артерии. Визит в Гомель отменен, — сообщает автор Telegram-канала.
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– Могу ответить на это только словом бред, – заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт в комментарии ТАСС.
Ранее Факты ICTV писали, что Александр Лукашенко допускает, что в случае провала в экономике республика может потерять независимость.
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