Не только кофе и карнавалы: правда о жизни в Бразилии

Это для туристов Бразилия – страна вкусного кофе и карнавалов. Повседневная жизнь бразильцев довольно суровая.

Украинка Наталья, которая 8 лет назад из-за любимого переехала из Днепра в бразильский Сан-Паулу, рассказала Утру в большом городе об особенностях жизни в этой стране.

По словам женщины, за это время она до сих пор не привыкла к некоторым вещам: в Бразилии без справки о несудимости невозможно трудоустроиться, здесь получают зарплату в конвертах, а детей отдают в садики с четырех месяцев.

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Например, чтобы устроиться на работу, нужна трудовая книжка. Но, чтобы она была действительной, иностранцам необходимо предоставить вид на жительство.

Кроме того, почти во всех фирмах требуют справку о несудимости. Однако и это еще не все. Некоторые работодатели хотят получить еще и справку о прививках.

Наталья почти все прививки делала еще в Украине и предоставила справки, однако это не удовлетворило работодателей, и пришлось делать их заново.

Наталья рассказала, что почти половину зарплаты съедают налоги. Из-за этого некоторые фирмы на бумаге указывают одну зарплату, а выплачивают другую. Таким занимаются только мелкие фирмы, за большими же пристально следят фискальные службы.

– Если ты не платишь налог, то, конечно же, в первой инстанции ничего с тобой не случится, но в последующих – блокируют все твои сбережения, могут заблокировать твой счет в банке, твою недвижимость, машину и т.д., – говорит женщина.

Впрочем, не все так плохо: часть налогов идет в пенсионный фонд, а часть – на гарантийный счет, с которого можно будет снять деньги в случае увольнения, выхода на пенсию или приобретения недвижимости.

Еще один плюс – отпуск в Бразилии 30 дней, а взять ее можно дважды в год.

Также здесь много праздников, которые бразильцы очень уважают.

А вот декретный отпуск очень короткий – всего 6 месяцев:

– Это очень мало, поэтому здесь очень много садиков, которые принимают детей от 4-х месяцев.

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