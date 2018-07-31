У Манафорта было более 30 счетов для сокрытия доходов из Украины

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа и экс-советник Виктора Януковича Пол Манафорта имел более 30 счетов для сокрытия доходов, полученных от деятельности в Украине.

Об этом заявил федеральный прокурор во время вступительного заявления стороны обвинения в судебном заседании в федеральном суде штата Вирджиния, передает Reuters.

По его словам, Пол Манафорт открыл более 30 банковских счетов в трех зарубежных странах, чтобы “получать и скрывать” свои доходы, полученные в должности политического консультанта в Украине.

Сегодня, 31 июля, начался суд над Полом Манафортом, которого обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов. В суд присяжных отобрали шесть мужчин и шесть женщин, а также четверых запасных присяжных.

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К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что у экс-политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта не было заговоров во время участия в его избирательной кампании.

Напомним, в октябре Манафорт пришел сдаваться в Федеральное бюро расследований США. ФБР предъявило ему обвинения по 12 эпизодам, в том числе в заговоре против властей США. Среди других эпизодов обвинения – отмывание денег, ложные заявления и семь случаев умолчания о счетах в зарубежных банках.

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