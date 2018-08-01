Ассанж покидает посольство Эквадора в Лондоне – СМИ

Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Лондоне в ближайшие недели из-за проблем со здоровьем.
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж может в ближайшее время покинуть посольство Эквадора в Лондоне из-за проблем со здоровьем, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, пишет Интерфакс-Украина.
– По данным двух источников, знакомых с ситуацией, здоровье основателя Wikileaks в последнее время ухудшилось, и ожидается, что он положит конец своей добровольной самоизоляции в посольстве в ближайшие недели, – сообщает агентство.
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Напомним, на выставке показали точную копию комнаты Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне.
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