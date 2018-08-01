Путин хочет “поживиться”: названа новая цель Кремля

Кремль в Африке планирует “поживиться” полезными ископаемыми и создать проблемы Парижу.

Президент России Владимир Путин нацелился на Африку, так как там можно “поживиться” полезными ископаемыми и насолить Франции.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в Еспресо, отметив, что РФ интересует не столько влияние, сколько деньги.

– Гибель трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике позволила обратить внимание на то, о чем практически не сообщалось в мировых медиа – военное вмешательство России в дела африканских стран. Российские журналисты хотели собрать материал об инструкторах частной военной компании Вагнер. Да-да, той самой частной военной компании, бойцы которой были уничтожены американскими военными в Сирии, – написал Портников.

По его словам, вопрос о том, что именно Россия забыла в Африке, может выглядеть странно для кого угодно, только не для президента РФ и его окружения.

– А что забыл в Африке Советский Союз, на который равняются российские чекисты? Что Кремль забыл тогда в Анголе, Мозамбике, Ливии, Судане, многих других странах? Для советского руководства это была борьба за влияние, расширение империи с помощью идеологии. Для российского руководства это еще и борьба за деньги. Так, ЦАР – очень бедная страна. Но кто сказал, что в бедных странах нечем поживиться? Золото, алмазы, кобальт, уран… Даже нефть в таком перечне выглядит не самым главным ресурсом, – отметил журналист.

Читайте: В США анонсировали санкции “из ада” против России

Он напомнил, что ЦАР всю историю страдала от диктаторов и междоусобиц. А навести порядок в стране пытается Франция.

– Однако в последние годы руководство ЦАР, похоже, рассчитывает не на Париж, а на Москву. А в России и рады наложить лапу на очередные концессии и создать проблемы для Парижа. Ведь чем больше проблем у бывшей французской Африки – тем больше проблем для Франции и ненавистного Запада! Договоренности о безвозмездной военной помощи ЦАР со стороны Кремля были достигнуты еще год назад. А в мае этого года президент ЦАР Фостен-Арканжи Туадера был гостем Петербургского экономического форума и встречался с Владимиром Путиным. Журналисты эту встречу практически не заметили. Но как раз после нее появилась информация о том, что в ЦАР появились “инструкторы” Вагнера – они же наемники Путина, – резюмировал он.

Как известно, тела россиян в ЦАР нашли в 23 километрах от города Сибут.