В США анонсировали санкции “из ада” против России

Об этом сообщает Global News.

Санкции хотят ввести из-за вмешательства Москвы в президентские выборы в США.

О них рассказал сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм в разговоре с американскими журналистами.

Он также уточнил, что проект будет представлен уже в четверг, 2 августа.

Lindsey Graham says he’ll be introducing a new “sanctions bill from hell” against Russia. https://t.co/95SmIpsufC

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) 31 июля 2018 г.