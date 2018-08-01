В США анонсировали санкции “из ада” против России

В четверг в США будет представлен новый мощный санкционный проект против Российской Федерации.

Об этом сообщает Global News.

Санкции хотят ввести из-за вмешательства Москвы в президентские выборы в США.

О них рассказал сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм в разговоре с американскими журналистами.

Он также уточнил, что проект будет представлен уже в четверг, 2 августа.

– Я представлю законопроект о санкциях против России, в котором есть все. Это будет законопроект о санкциях “из ада”, и любую другую страну, которая попытается вмешиваться в наши выборы, должна постигнуть та же участь, – отметил он.

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Lindsey Graham says he’ll be introducing a new “sanctions bill from hell” against Russia. https://t.co/95SmIpsufC — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 31 июля 2018 г.

Сенатор Грэм также добавил, что очевидно, нынешних санкций не достаточно для того, чтобы Россия остановилась.

Напомним, ранее в США объявили о перезагрузке санкций против РФ.

Фото: Jonathan Simcoe/Unsplash