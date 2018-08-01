PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Из собора в Швеции украли бесценные короны/

Из собора в Швеции украли бесценные короны

В Швеции короны короля Карла IX и его жены Кристины похитили во время дня для посещений в кафедральном соборе города Стренгнеса.

В Швеции из кафедрального собора города Стренгнеса злоумышленники украли короны короля Карла IX и его жены Кристины.

По словам свидетелей, двое мужчин с драгоценностями выбежали из собора к озеру Маларен и скрылись на катере, сообщает ВВС.

Созданные в 17 веке золотые королевские регалии хранились в специальных  стеклянных витринах, во время взлома никто не пострадал. Полиция уже начала масштабную операцию по поимке злоумышленников, но каких-либо зацепок и подозреваемых в этом деле пока нет.

Точную стоимость ущерба от кражи королевских корон в Швеции невозможно оценить из-за уникальности раритетов, заявляют специалисты.

Читайте: Швеция выделит Украине дополнительно $380 тыс.

Карл IX – король Швеции с 1604 по 1611 годы из династии Васа, отец знаменитого шведского короля Густава II Адольфа.

Напомним, в США похитили костюм Железного человека, стоимость которого оценивается в $325 тыс.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Швеция выделит Украине дополнительно $380 тыс.
Не на ту напал! Женщина чуть не устроила самосуд над вором
Электронные и беспилотные: Антонов будет делать воздушные такси
Что делать, если потерял паспорт за границей – пошаговая инструкция (ИНФОГРАФИКА)
Главу офиса Совета Европы ограбили в Киеве
Северный поток-2: Швеция разрешила строительство
У легендарного футболиста украли $11 тыс. в аэропорту Москвы
Секс
В Швеции секс без согласия признали изнасилованием
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка