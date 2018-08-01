Из собора в Швеции украли бесценные короны

В Швеции короны короля Карла IX и его жены Кристины похитили во время дня для посещений в кафедральном соборе города Стренгнеса.

В Швеции из кафедрального собора города Стренгнеса злоумышленники украли короны короля Карла IX и его жены Кристины.

По словам свидетелей, двое мужчин с драгоценностями выбежали из собора к озеру Маларен и скрылись на катере, сообщает ВВС.

Созданные в 17 веке золотые королевские регалии хранились в специальных стеклянных витринах, во время взлома никто не пострадал. Полиция уже начала масштабную операцию по поимке злоумышленников, но каких-либо зацепок и подозреваемых в этом деле пока нет.

Точную стоимость ущерба от кражи королевских корон в Швеции невозможно оценить из-за уникальности раритетов, заявляют специалисты.

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Карл IX – король Швеции с 1604 по 1611 годы из династии Васа, отец знаменитого шведского короля Густава II Адольфа.

Напомним, в США похитили костюм Железного человека, стоимость которого оценивается в $325 тыс.