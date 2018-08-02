Apple стоит дороже $1 трлн и это рекорд для США

Рыночная стоимость американской компании Apple Inc. в ходе торгов в четверг превысила $1 трлн.

Бумаги компании подорожали на 2,5%, до $206,5 за акцию, сообщает агентство Bloomberg.

Apple стала первой американской компанией, которая сумела преодолеть отметку в $1 трлн. Ранее китайская PetroChina стоила триллион в течение нескольких часов в день своего выхода на биржу в 2007 году.

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Рост акций Apple вызван сильной квартальной отчетностью: в минувшем квартале компания получила рекордную выручку для апреля-июня – $53,3 млрд, а ее прибыль выросла на 32%, несмотря на практически не изменившиеся объемы продажи iPhone.

Напомним, ранее финансовое приложение Apple Stocks по ошибке сообщило, что капитализация компании превысила 1 триллион долларов.

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