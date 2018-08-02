Лукашенко разрешил его пощупать и рассказал об “инсульте”

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район опроверг информацию о перенесенном им инсульт.

Об этом рассказывается в сюжете телеканала ОНТ.

Давая поручение местному чиновнику, Лукашенко сказал: В будущем году мне доложишь. Ты же доживешь до следующего года? Но ты особо не зарекайся, а то меня “похоронили” сутки назад, и тебя могут “похоронить”.

Читайте: Это надо видеть. Лукашенко спел на украинском на концерте Повалий в России

После этого один из журналистов заявил, что все были рады, что слухи были сильно преувеличены, на что белорусский президент ответил: Еще говорят, что двойник работает, ты меня так иногда щупай.

Напомним, Александр Лукашенко перестал появляться на публике. В СМИ появилась информации об инсульте.