Лукашенко разрешил его пощупать и рассказал об “инсульте”

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район опроверг информацию о перенесенном им инсульт.
Об этом рассказывается в сюжете телеканала ОНТ.
Давая поручение местному чиновнику, Лукашенко сказал: В будущем году мне доложишь. Ты же доживешь до следующего года? Но ты особо не зарекайся, а то меня “похоронили” сутки назад, и тебя могут “похоронить”.
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После этого один из журналистов заявил, что все были рады, что слухи были сильно преувеличены, на что белорусский президент ответил: Еще говорят, что двойник работает, ты меня так иногда щупай.
Напомним, Александр Лукашенко перестал появляться на публике. В СМИ появилась информации об инсульте.
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