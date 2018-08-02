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Отменить! Папа Римский принял решение по смертной казни

Папа Римский Франциск утвердил изменение Катехизиса Католической церкви, в котором отныне утверждается, что смертная казнь недопустима и содержится обязательство решительно добиваться ее отмены во всем мире.

Об этом сообщает Huffpost.

Понтифик принял префекта ватиканской Конгрегации доктрины веры кардинала Луиса Франсиско Ладарию и в ходе аудиенции одобрил новую редакцию статьи 2267 из пятой главы Катехизиса, посвященной библейской заповеди Не убей.

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В этом положении указывается, что смертная казнь долгое время считалась адекватным ответом на тяжкие преступления и приемлемой, хотя и исключительной мерой наказания в целях защиты всеобщего блага.

Отныне в статье 2267 цитируется выступление папы Франциска в октябре 2017 года перед участниками встречи, организованной Папским советом по содействию Новой Евангелизации.

Напомним, как Папа Римский раскритиковал политику Трампа.

Фото: Dreamstime

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