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Агент Кремля более 10 лет шпионил в посольстве США – Guardian

Контрразведка США выявила среди сотрудников американского посольства в Москве шпионку, которая более 10 лет  сотрудничала с российскими спецслужбами. 

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на свои источники.

– Контрразведка  США узнала, что вероятный российский шпион более десяти лет работал в самом сердце американского посольства в Москве и не был выявленным, – отмечается в сообщении.

Женщина попала под подозрение американских контрразведчиков в 2016 году во время регулярной проверки безопасности.

Ее взяла на работу секретная служба США, она прошла все необходимые проверки.

– Насколько известно, она имела доступ к интранету секретной службы и электронной почтовой системе, что потенциально давало ей доступ к конфиденциальным материалам, в том числе расписания президента и вице-президента, – отмечают источники издания.

По данным СМИ, инспекторы США установили, что она проводила регулярные и неавторизованные встречи с сотрудниками ФСБ РФ.

Источники The Guardian утверждают, что россиянку уволили летом 2017 года.

– Конгресс США сосредотачивается на российских хакерах, хотя есть вероятность, что всю необходимую для проникновения в систему информацию россияне получили он внутреннего взлома секретной службы, – предположил источник.

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Он предположил, что секретная служба с целью не навредить своему имиджу, пыталась прикрыть вынужденное увольнение шпионки требованиями России почти вдвое сократить количество работников дипломатических миссий США в РФ.

– Правительственный комитет должен расследовать действия секретной службы по сокрытию этой утечки, – отметил источник.

Напомним, стало известно о масштабной атаке российских хакеров на американские энергетические компании.

 

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