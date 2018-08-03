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Почти 50°С. Европу накроет экстремальная жара

Европу в ближайшие дни ожидает экстремальная жара. В Испании и Португалии прогнозируется повышение температуры воздуха до +47°.

Об этом сообщает BBC.

В связи с поступлением горячего воздуха из Африки постоянно растет температура воздуха в Испании и Португалии.

Согласно текущему прогнозу, сегодня и завтра в южной части обеих стран ожидается до +47°, что практически максимально приближается к абсолютным температурных рекордов – +47,4° в Португалии и +47,3° в Испании.

Италия объявила об экстремальной жаре в центре и севере страны, в том числе Риме, Флоренции и Венеции.

Смотрите сюжет: Аномальная жара: где страдают больше и как спасаются

Кроме того, синоптики не исключают, что в ближайшие дни в Афинах температура превысит +48°, что является абсолютным европейским рекордом, установленным в июле 1977 года.

Напомним, изменение климата в этом столетии увеличит количество жертв аномальной жары, особенно в тропических и субтропических странах. В Южной Америке уровень смертности может вырасти на 770%.

ФотоAntonio Guillem/Dreamstime.com

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