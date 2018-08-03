Путин доигрался. На что нацелены новые санкции США

В США анонсировали новые санкции против РФ, цель которых не наказание, а полный крах режима Путина.

Об этом пишет на espreso.tv политический обозреватель Виталий Портников.

– Новые санкции обещают быть достаточно чувствительными для России. Они могут не просто привести к значительным финансовым потерям, но и подорвать сами основы экономики страны-агрессора. Есть высокая вероятность, что от последствий этих санкций – тем более, если они будут усиливаться – Россия не оправится и после краха путинского режима. Что она на долгие десятилетия превратится в Венесуэлу Евразии, – отметил журналист.

По его мнению, давление США на Россию усилилось из-за того, что после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки они наконец осознали масштабы российской угрозы.

– И тут возникает дилемма – как действовать, с кем бороться? Легко сказать – с президентом Трампом, если уж он не готов к борьбе с Путиным…Но тогда, возможно, проще бороться с президентом Путиным и его режимом? Если не будет Путина у власти – не будет проблемы. Некому будет обольщать или шантажировать Трампа, – пишет Портников.

Именно поэтому, по его словам, в Вашингтоне задумались не о наказании путинского режима, а о мерах, которые должны привести к его краху.

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Напомним, в четверг США представили новый санкционный проект против Российской Федерации.

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