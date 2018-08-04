Бухгалтер Манафорта призналась в подделке документов

Бухгалтер Пола Манафорта (экс-политтехнолога Виктора Януковича) Синтия Лапорта призналась в суде, что помогла подписывать задним числом документы и фальсифицировать финансовые записи.
Бухгалтер председателя предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и экс-политтхнолога Виктора Януковича Пола Манафорта – Синтия Лапорта – заключила сделку со следствием, сообщает Reuters.
На заседании федерального суда Александрии (штат Вирджиния) женщина призналась, что помогала Манафорту с подделкой финансовых отчетов и датировании задним числом других документов.
Лапорта рассказала, что действовала по просьбе Манафорта и его бизнес-партнеров, которые взамен способствовали уменьшению ее налогового бремени.
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По данным AP, речь идет о сокрытии дохода из иностранных источников на сумму $900 тыс.
Ранее стало известно, что Пол Манафорт имел более 30 счетов для сокрытия доходов, полученных от деятельности в Украине.
Фото: Mark Wilson/Getty Images