Генштаб РФ сделал США тайное предложение по Сирии – Reuters

После встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки глава Генштаба РФ Валерий Герасимов направил высшему военному командованию США тайное письмо с предложениями по восстановлению Сирии.

Письмо было адресовано главе Объединенного комитета начальников штабов генерал-майору Джозефу Данфорду, пишет Reuters.

Документ передали Данфорду 19 июля, через несколько дней после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

По информации агентства, Герасимов предложил США сотрудничество в восстановлении разрушенной сирийской инфраструктуры и возвращения в Сирию беженцев.

Речь идет о помощи в восстановлении тех районов страны, которые уже контролируются режимом президента Сирии Башара Асада.

В письме Герасимова говорится, что режиму Асада не хватает оборудования, топлива, других ресурсов, необходимых для восстановления страны и возвращения беженцев.

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Reuters пишет, что предложения Герасимова в США встретили “очень холодно”. Америка будет поддерживать усилия в случае политического решения по конфликту в Сирии и проведения выборов под эгидой ООН.

К слову, в военном командовании США информацию о письме Герасимова комментировать отказались.

Напомним, во время встречи в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили сирийский кризис.

Президенты отметили, что установление мира и согласия в Сирии могло бы стать образцом успешной совместной работы.

– Россия и США, безусловно, могут взять на себя лидерство в этом вопросе и организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса – помочь возвращению беженцев в свои родные дома, – сказал Путин.

Ранее директор ФБР заявил, что Россия продолжает использовать дезинформацию, пропаганду и скрытые операции, чтобы посеять раздор в США.

Фото: Chris McGrath/Getty Images