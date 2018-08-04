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КНДР продолжает разработку ядерной программы – ООН

Северная Корея не прекратила разработку ядерной и ракетной программ, несмотря на резолюцию Совбеза ООН, утверждают эксперты.

КНДР продолжает разработку ядерной и ракетной программ, говорится в докладе экспертов, представленном Совбезу ООН, сообщает Reuters.

Независимые эксперты в течение полугода оценивали ситуацию с ядерной и ракетной программами Северной Кореи.

Согласно документу, Пхеньян “продолжал игнорировать резолюции Совета Безопасности, значительно увеличив поступления нефтепродуктов с помощью нелегальной транспортировки на судах, а также увеличив транспортировку угля”.

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Кроме этого, несмотря на санкции, Северная Корея экспортировала текстиль на сумму в $100 млн.

Также КНДР продолжила поставки оружия войскам сирийского президента Башара Асада.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Главы государств подписали документ о ядерном разоружении Северной Кореи и гарантии безопасности для азиатской страны со стороны США.

На днях стало известно, что КНДР продолжает производить новые межконтинентальные баллистические ракеты, несмотря на договоренности.

Фото: Omer Messinger/Getty Images

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