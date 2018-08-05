Госдеп США вызвал российского дипломата – причина

Госдеп вызвал российского поверенного для предоставления объяснений по поводу вмешательства РФ во внутренние дела США.
Об этом сообщила в Twitter спикер Госдепартамента США Хизер Науерт.
– Помощник государственного секретаря Митчелл вызвал поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на попытки Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раздора в США – мы не потерпим этого агрессивного вмешательства, – написала она.
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К слову, недавно контрразведка США обнаружила в посольстве в Москве шпионку, которая более 10 лет сотрудничала с российскими спецслужбами.
Фото: Jonathan Simcoe on Unsplash
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