В Испании задержали влиятельного российского мафиози

На юге Испании, в городе Марбелья, задержали криминального авторитета, который считается третьим лицом в иерархии международной российской мафии, а также двух его сообщников.

Об этом сообщает в Twitter полиция Испании.

Задержание произошло на встрече, во время которой лидеры мафиозных группировок обсуждали планы убийства одного из членов враждебного клана, который хотел поселиться в Испании.

Всех задержаных взяли под стражу, им вменяют покушение на убийство, фальсификацию документов и членство в преступной организации.

Читайте: Италия поставляла наемников на Донбасс: 3-х вербовщиков схватили

Así detuvimos en #Marbella a tres Vor v Zakone (máximas autoridades criminales en los países que formaban la extinta Unión Soviética) cuando mantenían una reunión para, presuntamente, concretar el asesinato de un importante miembro de un clan rival https://t.co/2ecqpyNF5q pic.twitter.com/aHSFbgl4DI — Policía Nacional (@policia) 5 августа 2018 г.

Напомним, в январе в Германии и Италии полиция провела спецоперацию против мафиозного клана Фарао-Маринкола (преступная группировка Ндрангета), в результате которой задержали 169 человек.

Фото: скрин видео Policía Nacional/Twitter