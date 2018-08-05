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В Испании задержали влиятельного российского мафиози

На юге Испании, в городе Марбелья, задержали криминального авторитета, который считается третьим лицом в иерархии международной российской мафии, а также двух его сообщников.

Затримання мафіозі

Об этом сообщает в Twitter полиция Испании.

Задержание произошло на встрече, во время которой лидеры мафиозных группировок обсуждали планы убийства одного из членов враждебного клана, который хотел поселиться в Испании.

Всех задержаных взяли под стражу, им вменяют покушение на убийство, фальсификацию документов и членство в преступной организации.

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Напомним, в январе в Германии и Италии полиция провела спецоперацию против мафиозного клана Фарао-Маринкола (преступная группировка Ндрангета), в результате которой задержали 169 человек.

Фотоскрин видео Policía Nacional/Twitter

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