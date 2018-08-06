Не будем показывать мужиков в юбке – почему Турция бойкотирует Евровидение

В Турции заявили, что не откажутся от бойкота песенного конкурса Евровидение.

Гендиректор турецкого государственного телеканала TRT Ибрахим Эрен заявил, что страна не намерена отказываться от бойкота песенного конкурса Евровидение, поскольку они не согласны с системой голосования и моральными ценностями, передает Deutsche Welle.

– Как общественное телевещание мы не можем в 21.00, когда дети еще не спят, показывать в прямом эфире кого-то вроде бородатого австрийца в юбке, который не верит в половую принадлежность и говорит, что он и мужчина, и женщина, – сказал Эрен.

Он также говорил с представителями Европейского вещательного союза об отступлении от собственных моральных ценностей. В результате другие страны покинули Евровидение.

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