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Не возлагаем избыточных надежд – Белый дом о разоружении КНДР

В США заявили, что не возлагают избыточных надежд на ядерное разоружение КНДР.

КНДР

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Белый дом не возлагает избыточных надежд на денуклеаризацию Северной Кореи, передает Deutsche Welle.

– В администрации нет никого, кто бы смотрел на перспективы денуклеаризации Северной Кореи через “розовые очки”, – сказал Болтон.

По его словам, никто не исключает возможности того, что ситуация достигнет точки, когда не будет сомнений, что Ким Чен Ын не выполняет свои обещания.

– Президент (Дональд Трамп – Ред.) дает Ким Чен Ыну мастер-класс, как следует держать двери открытыми, и если Северная Корея не сможет пройти сквозь них, то даже злейшие враги президента не смогут сказать, что она была открыта недостаточно широко, – добавил советник по национальной безопасности.

Читайте: КНДР продолжает разработку ядерной программы – ООН

К слову, разведка США получила данные о том, что КНДР продолжает производить новые межконтинентальные баллистические ракеты.

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