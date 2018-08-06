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В двух местах одновременно: в Крыму засветился двойник Путина

В субботу, 4 августа, президент России Владимир Путин посетил оккупированный Крым, где смог оказатися в двух местах одновременно.

Это заметил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

В ходе своего визита Путин побывал во Владимирском соборе в Херсонесе и посетил вечер-открытие второго международного музыкального фестиваля Опера в Херсонесе.

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– В субботу в Крыму практически одновременно засветились два разных Путина: один — в церкви, второй — в театре, на оперном фестивале в Херсонесе, — написал по этому поводу Голобуцкий.

К слову, в сети появилось видео, на котором показано, как на протяжении 18 лет менялся президент России Владимир Путин.

Фото: Алексей Голобуцкий, dreamstime.

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